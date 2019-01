O início do ano começa com frio, muito frio. Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para temperaturas baixas e próximas dos 0°C.

Apesar do sol nesta quarta-feira, o IPMA refere que as temperaturas mínimas em Bragança podem chegar até ao -1°C. Em Lisboa, a mínima é de 8°C, e, no resto de Portugal Continental, os termómetros não vão ultrapassar os 20°C. Nas ilhas dos Açores e Madeira, as temperaturas irão variar entre os 12°C e os 21°C.

Está ainda previsto pelo IPMA céu pouco nublado ou limpo e formações de geada no interior. As rajadas de vento poderão chegar até aos 40 quilómetros por hora na Serra da Estrela ao final de tarde e acontecerá um arrefecimento noturno, com especial incidência no Norte e Centro de Portugal.