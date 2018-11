Atropelamento com carro desgovernado num passeio faz 10 feridos ligeiros em Loulé

As pessoas circulavam num passeio junto ao Centro Paroquial de Loulé quando se deu o acidente, causado por uma mulher que "perdeu o controlo do veículo".

Dez pessoas, incluindo uma criança, ficaram este sábado ligeiramente feridas em Loulé, quando foram atropeladas num passeio por um carro desgovernado, conduzido por uma mulher, informou à Lusa o vereador da Protecção Civil, Carlos Carmo.



Segundo o autarca, as pessoas circulavam num passeio junto ao Centro Paroquial de Loulé quando se deu o acidente, causado por uma mulher que "perdeu o controlo do veículo".



Carlos Carmo adiantou que os feridos, todos ligeiros, foram transportados para os hospitais de Faro e Portimão.



O oficial de Relações Públicas do Destacamento Territorial de Faro da GNR, António Ramos, disse à Lusa que o atropelamento, provocado por uma condutora de 42 anos, ocorreu na Rua Teixeira Gomes, com o alerta a ser recebido às 19:14.



No local estão 46 operacionais, entre bombeiros e elementos da Cruz Vermelha e do Instituto Nacional de Emergência Médica, e 21 veículos.