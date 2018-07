Nove pessoas atropeladas em corridas ilegais em Famalicão

Os feridos estavam a assistir à concentração quando um dos condutores perdeu o controlo da viatura e avançou para o público que estava no Lago Discount, em Ribeirão.

Nove pessoas ficaram feridas ao serem atropeladas na noite de domingo em Famalicão, no decorrer de corridas ilegais, disse à Lusa fonte do comando de Braga da GNR.



Segundo a fonte, os feridos estavam a assistir à concentração quando um dos condutores perdeu o controlo da viatura e avançou para o público que estava no Lago Discount, em Ribeirão, Famalicão, distrito de Braga.



Os feridos foram transportados ao Hospital de Famalicão.



No local estiveram várias patrulhas da GNR e bombeiros.