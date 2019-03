Governo quer que a contratação dos mil funcionários escolares implique ainda uma prova de conhecimentos. Diretores não sabem como cumprir a diretriz.

As escolas vão ter de realizar uma prova de conhecimentos e uma avaliação psicológica para contratarem novos funcionários não-docentes – um procedimento inédito, já que antes bastava a avaliação curricular do candidato e eventual entrevista, noticia a TSF. Os diretores dos agrupamentos não sabem como cumprir as novas regras e têm receio de que o concurso seja anulado pelo atraso nos processos burocráticos.

Em fevereiro, o Ministério da Educação anunciou que ia proceder à contratação de 1067 assistentes operacionais a tempo indeterminado, em resposta à falta de auxiliares que tem afetado as escolas portuguesas. No dia 21 de março, a secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, anunciou que os concursos abriam no dia seguinte.

Os diretores dos agrupamentos de escolas estão a fazer chegar as suas dúvidas relativamente ao processo à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), que informa que os novos métodos de seleção apanharam os responsáveis desprevenidos e que não têm"qualquer matriz para fazer a prova de conhecimentos nem nenhuma orientação para a realização da avaliação psicológica", revela o presidente do organismo.

Segundo a informação que tem chegado às escolas, cada concurso tem de ser publicado em Diário da República, com a possibilidade de solicitar "celeridade" na publicação devido à "urgência da contratação". A avaliação deve ser feita pelos funcionários que trabalham na escola, o que levanta novas dúvidas sobre a competência dos mesmos para desempenhar essa tarefa.

"O governo que tanto fala no Simplex está a complicar com burocracia", critica Filinto Lima, da ANDAEP. Para o diretor, as exigências só vão atrasar a contratação urgente dos auxiliares: "Até parece que são pessoas que vêm ganhar muito dinheiro, mas não, vão ganhar o salário mínimo da função pública", 635,07 euros", diz.

Os diretores têm medo que o processo crie novas confusões burocráticas, pelo que já enviaram pedidos de esclarecimento ao Ministério da Educação.

Segundo as contas da ANDAEP, faltam cerca de 3400 assistentes operacionais nas escolas. Em protesto, os funcionários das escolas fizeram uma greve nos dias 21 e 22 de março para reivindicar aumentos salariais, integração nos quadros, mais pessoal e a criação de uma carreira específica.