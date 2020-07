Universidade Nova cria comissão para avaliar relação da Nova SBE com privados

Conselho Restrito de Associados e Catedráticos ficou decidido que esta sugestão naõ era vinculativa, mas que ficava a cargo de cada professor o juízo sobre se estão a divulgar conhecimento científico, podendo aí assinar com o nome da faculdade, ou se estão apenas a dar a sua opinião, como avançou a SÁBADO, na passada quinta-feira

A colaboração de privados com a faculdade não lhes dá nenhum poder, nenhuma capacidade para interferir no espaço de liberdade e de reflexão dos professores. As pessoas têm opiniões diferentes e é isso que queremos", disse ainda o dean da faculdade ao semanário.

A Universidade Nova vai criar uma comissão independente para "reforçar a transparência das relações entre a escola pública e a esfera privada", anunciou o reitor da instituição em comunicado esta quarta-feira. João Sàágua refere no comunicado que esta decisão foi tomada depois de reunião com o diretor da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), Daniel Traça, e com o presidente do Conselho Científico, Miguel Ferreira. Os resultados da comissão deverão ser apresentados em setembro.O campus da Nova SBE, em Carcavelos e inaugurado há dois anos, foi financiado por privados, como o Santander, a Jerónimo Martins, Novo Banco ou EDP. Terá sido a relação com estes mecenas que levou a que, durante o Conselho de Catedráticos tivesse sido colocada em cima da mesa a hipótese dos professores daquela instituição não assinarem as peças como "professores da Nova SBE". NoNa reunião houve reparos de alguns professores à projeção dada pelas redes sociais da faculdade a uma professora, Susana Peralta, que tem ganho mediatismo no último ano e cujas opiniões no "Público" visam frequentemente o governo e empresas, como a EDP, a Galp ou o Novo Banco. Sàágua refere que já falou com a "professora mencionada" (Susana Peralta), no sentido de "avaliar a situação e a eventual necessidade de uma intervenção".Esta terça-feira, em declarações oa jornal Expresso , Daniel Traça admite que "existem e existirão sempre" mecenas desagradados com artigos de opinião, mas que em nada interferem com a "independência da escola" e dos seus professores.