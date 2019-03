O projeto-piloto SNS+Proximidade está a ser implementado desde o Ano Passado nos hospitais do Norte do País, permitindo reencaminhar para os centros de saúde os doentes não urgentes com uma condição: serem atendidos no próprio dia e tão rápido quanto possível. O programa, financiado pelo Ministério da Saúde, custou 12,5 milhões de euros.

De acordo com dados da Administração Regional de Saúde Norte, citados pelo Jornal de Notícias, o protocolo permitiu retirar do serviço de urgência do Hospital Pedro Hispano 2094 utentes. No Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim abrangeu 302 doentes e no Hospital de Santa Maria Maior, por exemplo, 531 utentes.