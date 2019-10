Além do apoio de campanha, as nove candidaturas têm direito a uma verba anual - que irá custar 55,9 milhões de euros nos próximos quatro anos. Os partidos têm ainda direito a 1765 anuais por cada um dos 230 deputados.





O Bloco de Esquerda receberá 6,7 milhões, a CDU 4,5 milhões de euros e o

Os resultados da noite eleitoral de 6 de outubro podem ter garantido aos partidos 64 milhões de euros nos quatro anos da legislatura, revela esta sexta-feira o Jornal de Notícias. Isto porque para financiamento da campanha as candidaturas têm direito a um total de oito milhões de euros - os restantes 56 milhões de euros referem-se a subvenções para financiamento da atividade partidária e para apoio aos deputados eleitos.Apesar de os resultados finais ainda não terem sido apurados - por faltar ainda os votos dos círculos da emigração - é possível ter uma ideia dos ganhos financeiros com as legislativas. Há, no entanto, perdas: o PSD e o CDS/PP terão que fazer ajustes, segundo o jornal.Relativamente à campanha das eleições legislativas, o Estado deverá ter uma poupança de quase um milhão de euros. O total a distribuir pelos partidos que conquistassem um mínimo de 50 mil votos ou um deputado eleito era de 8,7 milhões de euros mas as nove candidaturas (dez partidos com a coligação PCP/PEV) que garantiram subvenção orçamentaram despesas de 7,6 milhões de euros. O Parlamento também poupou nas europeias.Para o PS serão disponibilizados 25,2 milhões de euros durante os quatro anos da legislatura e para o PSD 20 milhões.CDS-PP três milhões. Já o PAN vai ter direito a 2,3 milhões de euros e o Chega, o Iniciativa Liberal e o Livre - que elegeram um deputado cada - irão receber 479 mil euros, 475 e 433, respetivamente.