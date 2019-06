Quem entra na Cidade das Artes por estes dias encontra tudo menos um típico evento carioca. No ar, o cheiro a pataniscas e caldo verde denuncia que Portugal está ali, em mais do que uma dimensão: é o Portugal 360.

"Quando este conceito foi criado queríamos mostrar um pais que é bom para visitar, o melhor destino do mundo até, mas muito mais que isso", explica à SÁBADO Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal. "Tal como há muito mais para visitar para alem dos centros urbanos, há muito para fazer do que só visitar. É um pais para estudar, para viver, para investir, para comprar segunda residência, para filmar e fazer grandes produções."

Assim os cariocas podem encontrar gastronomia típica na réplica do Time Out Market, com caldo verde, pataniscas, pasteis de nata e até pasteis de bacalhau com queijo da serra, um sucesso entre os turistas, bem como uma exposição dos melhores vinhos que por cá se fazem, do melhor artesanato, das empresas que querem captar investimento brasileiro e até das principais universidades, que querem atrair estudantes internacionais.

"Porque o Brasil não é só o quinto maior exportador de turistas para Portugal", refere Luís Araújo. "É o segundo país a comprar segunda casa, o primeiro mercado a nível de estudos internacionais, com 12 mil estudantes brasileiros, o que mais esbate a sazonalidade porque viajam durante todo o ano e preferem o centro interior e o Alentejo aos grandes centros."

E se já há tantos brasileiros em Portugal, porquê fazer um evento deste tipo? Ainda há muita margem para crescer, são 200 milhões de habitantes, que têm muita confiança no nosso país. Há famílias inteiras com crianças a mudarem-se porque Portugal é um país que acolhe todos, independentemente de onde vêm", continua o presidente do Turismo de Portugal.

Em conjunto com o Portugal 360 decorrem dois dias de Festival Iminente, o festival de arte urbana com curadoria de Vhills que tem sido um sucesso em Lisboa, e o Festival do Fado, que traz ao Rio de Janeiro António Zambujo e Carminho. A organização espera 20 mil visitantes durante os quatro dias de evento.

Turismo ainda é sustentável

Portugal recebeu em 2018 12,76 milhões de turistas, um número recorde. Ainda assim, Luís Araújo garante que o país está preparado para receber mais. "Temos de perceber que há espaço para mais pessoas. Nós sempre fomos um povo e um país que sabe receber bem e obviamente que temos de criar mecanismos que nos permitam um convívio perfeito entre quem nos visita e quem vive."

Desses mecanismos destacam-se a atração de turistas para outras zonas do país, através do fortalecimento de outros tipos de turismo como o turismo literário, o enoturismo e até o turismo religioso. "Hoje temos alojamento local em todo o país. Até nas regiões onde não ia ninguém já temos de taxas de ocupação de 50 a 60%)

Luís Araújo avisa ainda que não nos podemos desligar dos benefícios que o turismo trouxe ao país: "E uma atividade importante que criou milhares de postos de trabalho, que criou oportunidades de empresas para muitas famílias. E temos de trabalhar em conjunto para manter a autenticidade em tudo o que fazemos. É essa a nossa responsabilidade."