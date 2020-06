As imagens foram captadas na manhã deste domingo, no Pico, a montanha mais alta de Portugal, na ilha do Pico, Açores e mostram um fenómeno raro, se contarmos que estamos em pleno mês de junho: um manto de neve que cobriu o topo da montanha.

A cerca de duas semanas do início do verão, Renato Goulart, guia turístico local, digiriu-se ao Pico e ficou surpreendido com o manto branco que encontrou, tendo divulgado várias fotografias e vídeos do fenómeno meteorológico nas redes sociais.





"Verão de neve. Até nem quero descer", escreve o guia turístico no Facebook, afirmando num vídeo que, no topo da montanha, pelas 9h00 deste domingo estavam dois graus negativos.