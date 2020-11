Negócios do Benfica e Moreirense investigados em Coimbra

Negócios de passes de futebolistas, feitos entre o Benfica e o Moreirense, foram averiguados, ontem, em Coimbra, por onde passaram Pedro Nuno e Chiquinho.Os jogadores, que tiveram vínculo à Académica - SDUQ, rumaram ao clube lisboeta em 2017 e 2018.Ao ingressar no Benfica, Chiquinho foi cedido, de imediato, ao emblema de Moreira de Cónegos, havendo o respectivo passe, alegadamente, sido recomprado para representar os ‘encarnados’.Pedro Nuno, que rumou de Coimbra para Lisboa, veio a ser emprestado ao Tondela e acabou por ingressar no Moreirense, aparentemente sem encargos para o emblema de Moreira de Cónegos.No âmbito do processo Mala Ciao, o Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária, investiga um alegado sistema de empréstimo de jogadores em busca de indícios de fluxos financeiros e negócios suspeitos realizados entre o Benfica e, por exemplo, o Desportivo de Aves.Quanto ao emblema de Moreira de Cónegos, a disputa do principal escalão é feita, desde a temporada de 2013 -14, por uma sociedade anónima desportiva, sendo que o clube local foi condenado, há um ano, a multa de 112 500 euros por tentativa de suborno de seis jogadores de outras coletividades na expectativa de subida à I Liga na época de 2011 - 12.Em 2012, a três jornadas do fim da competição na II Liga, havia cinco clubes que, aritmeticamente, podiam ingressar no principal escalão do futebol português. O Moreirense foi um dos que, então, ascenderam à I Liga.Ao abrigo de um inquérito do DIAP de Coimbra, concluído em 2013, em que interveio a PJ, o Ministério Público rotulou de "repugnante violação dos mais elementares deveres ético-deontológios" a conduta de um antigo futebolista da Naval, expulso a 11 minutos do final de um jogo em que o Moreirense venceu tangencialmente o clube da Figueira da Foz.