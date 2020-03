Nasceu no Porto o primeiro bebé filho de uma mulher com coronavírus

Nasceu durante a madrugada desta terça-feira no Hospital de S. João, no Porto, o primeiro bebé filho de uma mulher infetada com coronavírus.Tanto a mãe como o filho estão bem e sob acompanhamento e o recém-nascido vai fazer teste para coronavírus.Ainda em fevereiro, cientistas chineses publicaram um estudo na revista The Lancet onde davam conta de não haver evidência de que o novo coronavírus pudesse ser passado através do útero na fase final da gravidez.

Esta segunda-feira, foi anunciada a primeira morte em Portugal, um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. De acordo com a Direção Geral da Saúde, há 331 pessoas infetadas até hoje.

Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). O boletim da DGS assinala 2.908 casos suspeitos até hoje, dos quais 374 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram. Há 4.592 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Atualmente, existem 18 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais quatro do que no domingo.



O número de mortes relacionadas com o novo coronavírus excedeu os 7 mil em todo o mundo, após o anúncio pela Itália de 349 novos óbitos. Segundo a AFP, existem 175.530 casos de contaminação identificados em 145 países e territórios, desde o princípio da pandemia, em dezembro passado.