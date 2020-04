Crianças suavam de tanto chutar uma bola para o ar, um casal de adolescentes trocava beijos nos bancos e sete pessoas, de duas famílias, conversavam no pátio central do Bairro das Furnas, em Lisboa, durante a tarde de 27 de março. Seria uma imagem banal para uma sexta-feira, caso não contrastasse com outros pátios de Lisboa naquele dia, onde já quase não se avista vivalma para jogos de futebol, namoros ou convívios, mas sim para saídas controladas para ir às compras, à farmácia ou para o trabalho, tal como prevê o Governo nas medidas de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), decretadas para o estado de emergência.Quando três agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) chegaram ao bairro para fiscalizar o cumprimentos dessas regras, ouviu-se um grito das janelas: "Polícia!" A multidão dispersou. Aquela foi a primeira paragem do patrulhamento de uma equipa "Escola Segura" da 3ª divisão policial, formada pelo subcomissário Macedo da Silva, o agente principal Victor Jesus e a agente Nadine Eugénia, pelas ruas de Benfica e Lumiar.acompanhou esta patrulha e conta toda a história na edição desta semana. Se a renovação do estado de emergência, agora para dia 3 e 17 de abril, vai apertar as malhas da contenção, as operações de fiscalização da PSP durante o primeiro estado de emergência tiveram um objetivo: a sensibilização.

