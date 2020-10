Governo anuncia teletrabalho obrigatório em Lisboa e Porto

O Governo anunciou teletrabalho obrigatório e dever cívico de recolhimento em concelhos de risco elevado, onde estão incluídas as áreas da Grande Lisboa e Grande Porto. Medidas foram reveladas na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros deste sábado.





As medidas entram em vigor dia 4 de novembro. Nos concelhos de alto risco será implementado dever cívico de recolhimento domiciliário, limitações ao contacto social (eventos e celebrações limitados a 5 pessoas, salvo se do mesmo agregado familiar), teletrabalho obrigatório (na impossibilidade de teletrabalho, obrigatoriedade de desfasamento de horários) e estabelecimentos comerciais encerrados até às 22:00, à exceção de take away, farmácias, consultórios e clínicas, funerárias, postos de abastecimento e rent-a-car. Os restaurantes serão encerrados até às 22:30, com um máximo de seis pessoas salvo se do mesmo agregado familiar. Feiras e mercados de levante serão proibidas."É fundamental manter as escolas abertas e o comércio a funcionar. É fundamental que evitemos as aglomerações e os ajuntamentos", frisou.António Costa anunciou ainda o reforço ao Serviço Nacional de Saúde, entre eles a contratação de enfermeiros intensivistas num regime especial.Sob o lema de "máxima eficácia e mínima perturbação", Costa frisou que "Não temos o direito a dizer que estamos cansados" - e anunciou um reforço nos recursos humanos. A contratação de enfermeiros reformados para rastreio de contactos e também um regime excecional de contratação de enfermeiros para os cuidados intensivos (UCI). "Não basta ter camas, ventiladores, é fundamental são os recursos humanos e isso implica o esforço acrescido de médicos e enfermeiros intensivistas", explicou Costa. Além disso,a anunciou 202 novas camas de UCI (50 ate ao final do ano, 100 no primeiro trimestre de 2021)."Estamos num crescimento que começou por ser progressivo e que nos levou a meados de setembro a decretar o estado de contingência e há cerca de 15 dias a decretar o estado de calamidade. Esta medida, se nada acontecer, conduzir-nos-à a uma situação de pressão insustentável no nosso Serviço Nacional de Saúde", explicou Costa, apresentando medidas de reforço ao SNS.Com a expansão da pandemia, o numero de internados tem aumentado significativamente, revelou o primeiro-ministro. Como anoticiou esta quinta-feira, o Executivo de António Costa não contava que o número de internados em UCI chegasse aos 275 esta sexta-feira , visto que previsões do Instituto Ricardo Jorge apontavam que estes números só fossem alcançados a 8 de novembro. Este sábado já vai nos 286 e só há 70 camas dedicadas aos doentes Covid-19 (e poderão ter de recorrer às restantes 505 camas disponíveis no universo total.Argumentando que se verificou um crescimento económico entre julho e setembro de 13,2% face ao trimestre anterior, evolução que é explicada pelo desconfinamento do país e pela retoma económica, o primeiro-ministro frisou que "o grande desafio que temos pela frente é como conseguimos conter a pandemia sem medidas de grande custo familiar e pessoal".

Isso passa por uma maior testagem (e o uso da aplicação StayAway Covid, argumenta Costa, que já teve 2.451.851 de downloads num universo de 6.2 milhões de telemóvel). "Mês após mês fomos aumentando a capacidade de testagem", salientou Costa, afirmando que agora essa capacidade é de 24 mil testes diários. O record, de 32.717 testes, aconteceu no dia 20 de outubro. "Há mais pessoas que estão infetadas e ao aumentarmos a capacidade de teste aumentamos a capacidade de as detetar", salientou. Mas isto confirma, disse o primeiro-ministro, que a pandemia está a crescer de uma forma significativa.