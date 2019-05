O urso pardo que foi encontrado no Parque Natural de Montesinho, em Bragança, já deve ter regressado a Espanha depois de uma breve passagem por terras nacionais.





"Há uma década ou mais que se registam aproximações destes animais cada vez mais frequentes ao Nordeste Transmontano e mesmo que este urso volte ao seu local de origem, pode regressar a Montesinho", disse Loureiro ao semanário.



No entanto há ainda uma pequena hipótese de o animal - que comeu mais de 50 quilos de mel - ainda estar algures no território que tem mais de 100 mil hectares.



O último urso pardo que viveu em Portugal foi morto em 1843 no Gerês, depois de ter existido em todo o país, revela o livro Urso Pardo em Portugal - Crónica de uma extinção, de Paulo Caetano e Miguel Brandão Pimenta.



Grande predador das florestas, o urso pardo distribuía-se de norte a sul do país, mas foi perdendo habitat e "subindo" no território até chegar ao último reduto na serra do Gerês. Actualmente ainda subsiste na região espanhola das Astúrias e nos Pirinéus.



"Quisemos contar, por um lado, os elementos que comprovam essa presença, desde a pré-história", com a referência a ossos, dentes, por outro lado, referir que a alta idade média marca o início do retrocesso da população de ursos, quando começam a rarear e a extinguir-se de certas zonas do país, disse à agência Lusa Paulo Caetano.



Na investigação que deu origem ao livro os autores chegaram a uma notícia da morte do último urso em Portugal em 1843, abatido pela população no Gerês, o que foi uma surpresa. "Os últimos dados que comprovavam o desaparecimento do urso referiam-se a 1650, também no Gerês".



"Este é um dado novo que este livro traz para a ciência sobre a história do urso pardo em Portugal, que era completamente desconhecido", realça o autor.



"O que comprovamos é que, possivelmente em meados do século XVII, o urso pardo extinguiu-se enquanto população reprodutora e nos dois séculos seguintes o território português era, por vezes, visitado por animais errantes", vindos do sul da Galiza, explica Paulo Caetano.

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas diz que há cinco dias não há sinais de o animal continuar por terras nacionais. Em declarações ao jornal Expresso, Armando Loureiro, diretor do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Norte avança a possibilidade de o urso ter regressado a Espanha.