Esta sexta-feira, não se esqueça do chapéu-de-chuva: prevê-se precipitação no litoral oeste até ao final da manhã e nas regiões do interior à tarde, com possibilidade de trovoada. No fim de semana, a chuva vai persistir, acompanhada de vento.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), espera-se muita chuva no Norte e no Centro do País, acompanhada de vento forte no litoral e terras altas. As temperaturas mínimas vão descer. No domingo, a chuva poderá enfraquecer no litoral centro e sul.

Em Lisboa, o céu vai manter-se nublado com períodos de chuva no sábado, mas a precipitação deverá enfraquecer no domingo. As temperaturas irão de uma mínima de 17ºC à máxima de 22ºC no sábado. A mínima irá descer dois graus no domingo.

No Porto, espera-se chuva forte a partir da tarde que irá ficar moderada no domingo. No máximo, sentir-se-ão 20ºC e uma mínima de 15ºC, para decrescerem um pouco no domingo.

Em Faro, no fim-de-semana esperam-se temperaturas entre os 16 e os 25ºC, com possibilidade de aguaceiros no sábado.

Nos Açores e Madeira, também se vai sentir a chuva.