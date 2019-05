Goulão refere ainda que "há pouco tempo" foi visitar o Casal Ventoso - local privilegiado para a compra e venda de drogas na cidade de Lisboa durante as décadas de 80 e 90 do século passado - e que voltou "a ver montes de seringas". O Casal Ventoso sofreu uma intervenção no final dos anos 90 para tornar o espaço livre de tráfico de drogas.



Assinala-se, este ano, os 20 anos desde que foi implementada a Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga.

João Goulão, diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), não está convencido das intenções dos projetos que receberam aprovação para a venda de canábis. "Não acredito que toda esta produção seja para fins medicinais", disse em declarações ao jornal i."Legalizar a canábis não pode ser para facilitar o acesso, mas para o tornar mais seguro", considera João Goulão, um dos principais rostos da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga. De acordo com o médico, sempre se consumiu canábis em Portugal, mas a de hoje é diferente daquela que se encontrava há 20 anos. "A canábis de hoje é diferente da que havia no início, é mais forte, provoca mais sustos. Temos surtos psicóticos, ataques de pânico", informa Goulão que informa que chegam a ser encontradas amostras desta droga com 20% de tetraidrocanabinol (THC), quando antigamente este valor era pela volta dos 3%.