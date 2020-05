Namorado confessa que atirou corpo da namorada ao rio Tejo depois de a matar

A Polícia Judiciária tenta agora localizar o corpo, especialmente na região de Lisboa e Margem Sul.



O jovem suspeito do crime estava a terminar um mestrado em Psicologia e tinha já realizado vários trabalhos de voluntariado.

Um jovem foi detido esta quarta-feira pela PJ por suspeita de assassinar a namorada em Lisboa. As autoridades continuam em buscas para encontrar o corpo da vítima.Os pais da jovem deram conta do desaparecimento da filha na passada sexta-feira e o alerta foi dado às autoridades. A família revelou ainda à polícia que o suspeito do crime mantinha uma relação abusiva com a filha.