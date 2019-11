"Que justiça é esta que liberta criminosos? Os meus três filhos mal tiveram oportunidade de conhecer o pai, e quem o matou não paga por isso".

Profundamente revoltada, ainda dentro da sala de audiências, a viúva de Vítor Coimbra, pescador de 21 anos assassinado à facada por engano, em dezembro de 2018, em Areosa, Viana do Castelo, não se conformava com a decisão do tribunal que esta quinta-feira condenou Fábio Araújo a 14 anos de cadeia e absolveu Carlos Ferraz, libertando-o de imediato.