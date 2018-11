Municípios gastam mais de cinco milhões com iluminação de Natal

De norte a sul do País, a iluminação de Natal ganha este ano maior intensidade. Os maiores investimentos por parte das autarquias refletem-se num valor superior a cinco milhões de euros, o equivalente a cerca de mais de dois milhões de euros face ao ano anterior (3,6 milhões de euros).A Madeira lidera em termos de investimento, com cerca de 1,8 milhões de euros que, para além da iluminação do Funchal, inclui o fogo de artifício para a Passagem de Ano, e as iluminações do Carnaval de 2019.Saiba tudo no Correio da Manhã