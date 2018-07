Decorreu esta quarta-feira uma operação ao combate ao tráfico de armas da PSP, com a colaboração da GNR.



Uma grande operação da divisão de investigação criminal da PSP de Lisboa foi levada a cabo quarta-feira, em Lisboa, Porto, Setúbal e Santarém, com a colaboração da GNR. A operação foi de combate ao tráfico de armas.



Ao que apurou o Correio da Manhã, várias pessoas foram detidas. Mais tarde, a imprensa avançou que dez pessoas tinham sido detidas. Os agentes da PSP chegaram ao local por volta das 6h00.



As operações de buscas domiciliárias decorreram no Casalinho da Ajuda e no Bairro 2 de Maio. Pelo menos 25 armas e algumas munições foram apreendidas.