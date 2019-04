Coletivo de juízes reapreciou acórdão anterior que retirou 61 mil euros a indemnização.

Uma mulher de 74 anos, vítima de negligência médica numa cirurgia ginecológica que lhe afetou a vida sexual, será indemnizada pela Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, em 173 500 euros, por decisão do Supremo Tribunal Administrativo.



"Está satisfeita por uma luta iniciada em 1995 [ano da operação] ter dado por fim frutos", foram, segundo o advogado Vítor Parente Ribeiro, as palavras da mulher ao saber da decisão.



