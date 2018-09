Uma mulher de 65 anos morreu hoje dentro da garagem que lhe servia de habitação em Coimbra, na sequência de um incêndio. O espaço estava coberto de lixo e a mulher foi encontrada inconsciente. Apesar das tentativas de reanimação, não foi possível salvar a vítima que veio a morrer no local.O alerta para o fogo foi dado cerca das 18 horas. Quando chegaram ao local, os bombeiros depararam-se com o espaço cheio de fumo e lixo, indica o jornal Notícias de Coimbra. Viram-se obrigados a arrombar o portão.Estiveram no local 13 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, com três viaturas, além da PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com uma ambulância e uma equipa de assistência em viatura médica de emergência (VMER).