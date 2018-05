A mulher mais velha presa em Portugal, de 90 anos, foi esta quinta-feira condenada pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa a uma pena suspensa de cinco anos. A sua libertação foi ordenada imediatamente, apenas com a proibição de sair do país.De acordo com a acusação do Ministério Público, avançada pela agência Lusa, em 2016 sete arguidos decidiram "engendrar um esquema" para a venda de um imóvel devoluto, que não era seu, avaliado em meio milhão de euros, e usufruir das receitas. Assim, formaram uma organização onde cada um dos arguidos tinha tarefas definidas.A presidente do colectivo de juízes, durante a leitura do acórdão, justificou a pena suspensa com "a idade" da mulher. Também o facto de não ter antecedentes criminais e de ter praticado o crime para tentar ajudar o filho - também arguido no processo - pesaram para a decisão.

Além da mulher, de nacionalidade brasileira e portuguesa, são arguidos no processo um filho, uma filha, um neto e uma sobrinha da arguida, em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires desde Novembro de 2016. A sobrinha da mulher foi condenada a seis anos de prisão efectiva, tendo o tribunal absolvido os restantes quatro arguidos.

Em causa estão crimes de burla qualificada, falsificação de documento, associação criminosa, branqueamento de capitais e auxílio material.





O tribunal não deu como provado a existência de uma associação criminosa, absolvendo a única arguida acusada de auxílio material.A idosa, o filho e a sua sobrinha foram condenados por burla qualificada, tentativa de burla, falsificação de documento e branqueamento de capitais, em cúmulo jurídico, a penas únicas de cinco anos (suspensa na sua execução por igual período), 10 e seis anos de prisão efectiva, respectivamente.O tribunal deu como provada apenas a participação destes três arguidos na burla da venda do imóvel.À saída da sala de audiência, o advogado da arguida de 90 anos e do seu filho disse aos jornalistas que, em relação ao arguido, condenado por reincidência e que se encontra a cumprir pena de prisão à ordem de processos de burla e falsificação de documento, vai recorrer da decisão.Em relação à idosa, Lopes Guerreiro afirmou que ainda vai ponderar se interpõe recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.Segundo a acusação do Ministério Público, no esquema que montaram, os arguidos elaboraram atas de assembleias gerais que não se realizaram, de uma sociedade comercial, proprietária do imóvel, à qual dois deles já tinham pertencido.Nesses documentos, falsificaram assinaturas, segundo o Ministério Público.Com esses documentos falsificados, conseguiram comprovar que eram sócios-gerentes da empresa, junto da Conservatória do Registo Predial, e abrir contas bancárias em nome da entidade comercial para movimentarem, sendo acusados de enganar esses funcionários.Os arguidos começaram a contactar potenciais clientes e conseguiram vender o apartamento em Outubro desse ano por 400 mil euros, tendo recebido uma transferência de 300 mil euros.Com o dinheiro obtido, começaram a fazer levantamentos e a efectuar pagamentos por cartão de débito, entre eles a compra de jóias no valor de 5.000 euros.Com Lusa.