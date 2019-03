A mulher de 36 anos é suspeita de agredir, de "forma reiterada e continuada", a mãe de 60 anos. Detenção foi feita pela GNR na Costa da Caparica.

Uma mulher foi detida esta quinta-feira por violência doméstica na Costa da Caparica, em Almada. A mulher de 36 anos é suspeita de agredir, de "forma reiterada e continuada", a mãe de 60 anos.



A detenção foi feita pelo Comando Territorial de Setúbal da GNR, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vitimas Específicas de Almada. Segundo a nota emitida pelas autoridades, a detenção foi feita no "âmbito de uma investigação de um crime de violência doméstica, que decorria há cerca de um mês".



"A mulher é suspeita de agredir fisicamente, de forma reiterada e continuada, a sua mãe, de 60 anos", pode ainda ler-se no comunicado que informa que a suspeita permanece detida nas instalações da GNR até ser presente esta sexta-feira, 8 de março, no Tribunal Judicial de Almada.



A detenção ocorreu no dia em que o Governo decretou o dia do luto nacional pelas vítimas de violência doméstica.