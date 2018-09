A viúva do triatleta Luís Miguel Grilo, Rosa Grilo, foi detida esta quarta-feira pela Polícia Judiciária de Lisboa, sob suspeita de ter sido a mandante do crime, apurou o Correio da Manhã. A PJ também avançou para buscas a um homem, cúmplice da viúva, indiciado pela execução do homicídio. Ficou igualmente detido e deverão ser ambos presentes esta quinta-feira a tribunal.Luís Miguel Grilo foi encontrado a 24 de Agosto, nu e com um saco enfiado na cabeça, na zona de Avis. Tinha, alegadamente, saído para ir treinar.Saiba mais no Correio da Manhã