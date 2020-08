Uma mulher de 56 anos morreu hoje, vítima de disparo por arma de fogo, em Lalim, concelho de Lamego, distrito de Viseu, confirmou à agência Lusa a GNR."Existe uma situação a decorrer em Lalim, de uma mulher, de 56 anos, que faleceu, suspeita-se, vítima de disparo de arma de fogo e o autor não está ainda localizado", adiantou o capitão Fábio Lamelas do serviço de relações públicas do Comando Territorial de Viseu da GNR.Segundo o capitão Fábio Lamelas, a Polícia Judiciária (PJ) já está a tomar conta da ocorrência.Segundo a operadora do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o "alerta da agressão com duas vítimas, uma mortal", foi dado às 08:35.No local estiveram 30 operacionais dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) apoiados por 14 viaturas.