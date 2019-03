Corpo foi encontrado no hall das escadas um prédio, em Corroios.

Uma mulher foi assassinada em Corroios, no concelho do Seixal, esta quarta-feira. O corpo foi encontrado pelas 19h25, no hall das escadas de um prédio.



As circunstâncias desta morte estão a ser investigadas.



Saiba tudo sobre o tema no Correio da Manhã.