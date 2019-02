Mulher agredida e ameaçada com arma tranca-se na casa de banho para pedir ajuda em Lisboa

Agressor foi detido pela PSP em Lisboa, depois de ter tentado estrangular a vítima.

Uma mulher vítima de violência doméstica pediu este sábado ajuda à PSP para escapar às agressões do companheiro, em casa. A vítima ligou para o 112 por volta das 13h30, a pedir socorro para a casa na zona de Telheiras, em Lisboa porque o seu companheiro a tinha agredido e ameaçado com uma arma de fogo tendo inclusivamente tentado estrangulá-la.



Quando pediu ajuda, a vítima estava trancada na casa de banho.