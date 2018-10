Uma mulher de 59 anos foi abusada sexualmente no quarto do Hospital de Santa Maria no passado dia 22 de Setembro.Segundo o Correio da Manhã , o suspeito da violação foi identificado pela polícia mas não chegou a ser detido pelas autoridades.A investigação está agora entregue à Polícia Judiciária que vai tentar perceber em que circunstâncias ocorreu o crime.