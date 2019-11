Muita chuva, ventos de mais de 100 km/h e ondas de 14 graus nos próximos dias

Sete distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros entre as 15h00 de hoje e as 18h00 de quarta-feira.

Estes distritos vão passar depois a aviso laranja, entre as 06h00 de quinta-feira e as 03h00 de sexta-feira, por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros e ondas máximas que podem atingir os 14 metros.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo por causa da agitação marítima para os distritos de Setúbal, Beja e Faro entre as 09h00 de quinta-feira e as 03h00 de sexta-feira.

Sob aviso amarelo vão estar também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco, mas por causa do vento forte, prevendo-se rajadas fortes que podem chegar aos 100 quilómetros por hora nas terras altas entre as 21h00 de hoje e as 06h00 de quarta-feira.

Este aviso vai continuar depois na quinta e sexta-feira, estendendo-se a mais distritos (Santarém, Leiria, Lisboa).

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, entre as 18h00 de hoje e as 03h00 de quarta-feira.

O aviso laranja, o terceiro numa escala de quatro, aplica-se a situações meteorológicas de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.