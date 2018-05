Bruno de Carvalho informou que existia um documento que o declarava como livre de responsabilidades no ataque à Academia. Procuradoria-Geral desmente existência de documento.





O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, informou que existia um relatório da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) que diz que o Sporting não teve responsabilidade no que aconteceu" na Academia de Alcochete. Mas o Ministério Público garantiu que esse relatório não existe.



As declarações de Bruno de Carvalho foram feitas na passada quinta-feira, durante a conferência que se seguiu à reunião com os órgãos sociais da mesa de assembleia geral e do conselho fiscal. O então presidente informou que a sua direcção tinha sido ilibada de quaisquer responsabilidades no ataque a Alcochete por 50 adeptos com alegadas ligações à Juventude Leonina. Esta dezena de adeptos agrediu jogadores e equipa técnica do clube.



Mas fonte do Ministério Público garantiu ao Expresso que esse relatório referido não existe, até porque essas competências não correspondem às funções da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, que são de gestão do Distrito de Lisboa e não de investigação criminal.



O gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República não confirmou a existência do documento referido por Bruno de Carvalho, limitando-se a reencaminhar o assunto para o comunicado da Procuradoria Distrital de Lisboa tornado público pouco depois das agressões em Alcochete. "Relativamente à matéria das agressões em Alcochete, remete-se para a nota informativa publicada, a 22/5 na página da PGDL, nada mais havendo a acrescentar", referiu a PGR ao Expresso.