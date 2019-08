Motoristas: Patrões e sindicato não chegaram a acordo

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) reuniram-se esta segunda-feira, em Lisboa, para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho extraordinário marcada para setembro. Patrões e sindicato não chegaram a acordo sobre a definição dos serviços mínimos para a greve, cabendo agora ao Governo intervir.









é a de que durante a semana os motoristas vão trabalhar as oito horas diárias, não havendo serviços mínimos. Persiste a dúvida aos fins de semana e feriados - o que terá que ser decidido pelo Governo.

"Na teoria houve acordo, mas, na prática, não deu para perceber o nível de serviços mínimos que nos foi pedido relativamente aos sábados. Uma vez que não há forma nem de o sindicato conseguir verificar, nem de a própria ANTRAM ter noção dos níveis de serviços mínimos que são necessários, decidimos deixar [ao Governo] a decisão sobre os serviços mínimos", disse aos jornalistas o presidente do SNMMP, Francisco São Bento.Segundo o presidente do SNMMP , ainda existe margem para que a greve anunciada para setembro seja desconvocada. Em causa está o "reatar de relações entre ambas as partes". "Passo a passo, tudo é possível", disse.A garantia até agoraO SNMMP entregou um novo pré-aviso de greve para o período compreendido entre os dias 7 e 22 de setembro, desta vez ao trabalho extraordinário e aos fins de semana.Com Lusa.