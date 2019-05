Haverá uma nova greve dos motoristas de matérias perigosas no horizonte? Esta terça-feira, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) reúnem com o Governo.

Porém, uma das principais reivindicações dos motoristas continua a colidir com a associação dos patrões: o salário base de 1.200 euros. A reunião de hoje será decisiva, e o Sindicato pondera duas opções de protesto: ou uma greve geral ou uma greve de zelo (em que é recusado trabalho em horas extraordinárias), indica a TSF.

Segundo Francisco São Bento, do SNMMP, em média os motoristas de matérias perigosas trabalham "entre 15 a 18 horas". O SNMMP também defende o reconhecimento de uma nova categoria profissional: a de motorista de matérias perigosas.

Gustavo Paulo Duarte, líder da ANTRAM, frisou que não pode "passar para 1.200 euros com o contrato que existe hoje. É completamente impossível", ao Jornal Económico.

A reunião arranca às 18 horas no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e conta com a mediação do Governo. Guilherme Dray, antigo chefe de gabinete de Mário Lino e de José Sócrates, foi escolhido pelo Executivo para se sentar à mesa com os motoristas. Também esteve envolvido na solução quanto à greve dos estivadores do Porto de Setúbal.



A próxima reunião está agendada para 23 de maio. O SNMMP foi criado no final do ano passado e em abril, parou o país durante três dias ao esgotar os 'stocks' de combustível em vários postos de abastecimento por todo o país.