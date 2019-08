Motoristas: Reunião entre sindicato e Antram termina sem acordo

Depois de sete dias de greve e de reuniões com mediação do Governo, Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e Antram continuam de costas voltadas. Após cinco horas de reunião do sindicato com o Governo, a Antram foi chamada de volta ao Ministério na esperança que um acordo de mediação fosse assinado. Mas tal não aconteceu. Poucos minutos depois, o porta-voz falou aos jornalistas, acusando o SNMPP de recusar a mediação, impondo condições à partida num documento que incluem aumentos aos trabalhadores.





"De manhã estivemos a discutir o âmbito da mediação, creio que podemos vir aqui assinar um acordo para essa mediação, porque a Antram mostrou hoje de manhã que estaria disponível. É na mediação que as coisas se fazem", disse o porta-voz da associação patronal, André Matias de Almeida, que falava aos jornalistas à chegada ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa."Não levantámos qualquer tipo de restrição", disse André Matias de Almeida, que teme que este passo do sindicato seja apenas "mais um número lamentável". "O sindicato tem de dar uma explicação ao país porque não quer uma mediação."Em reação, o porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques, começou por dizer que o sindicato mostrou que "esteve disponível para negociar" e que pediu duas coisas na mediação com o Governo à Antram para "ter garantias para a mediação": o pagamento de horas extraordinárias aos trabalhadores e um aumento de 40% no subsídio específico para trabalhadores de matérias perigosas, algo que a associação patronal rejeitou. "Estamos a falar de 50 euros por trabalhador. A Antram não quis evitar um greve por 50 euros.""Não pedimos para fixar valores, não pedimos mais nada, apenas que estes trabalhadores que fazem trabalho suplementar sejam remunerados como tal" afirmou, indicando que não se tratam de valores fixos mas "princípios" de base de negociação."Antram colocou uma corda ao pescoço dos trabalhadores e disse: 'É isto ou não é nada'", disse Pardal Henriques, adiantando que o sindicato irá anunciar novas formas de protesto esta quarta-feira depois de "aceitar dar um passo ao lado, ao desconvocar a greve".

Na sede do Ministério das Infraestruturas, patrões e trabalhadores estiveram reunidos com o Governo de maneira separada. À saída da primeira ronda de negociações, por volta das 12h00, o porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, André Matias de Almeida, escusou-se a fazer comentários.

Durante a tarde, o representante do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, mostrou-se "preocupado" pelo Governo se ter reunido com a Antram sem a presença do sindicato, mas afirmou que iria dar "o benefício da dúvida".

Pelas 16h00 chegou à sede o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que também não prestou declarações – indicando apenas que "a telenovela já acabou".

O fim da crise energética foi aprovado esta segunda-feira, com o país a sair da situação de alerta pelas 0h00 desta terça-feira. A greve de motoristas de matérias perigosas foi desconvocada no passado domingo depois de sete dias de protesto.

Na segunda-feira, o SNMMP afirmou, em comunicado, que a greve terminou sem ter produzido "ainda" os resultados pretendidos e considerou que, apesar dos avanços alcançados, "as bases" para a negociação "ainda estão longe" do necessário.

"O Governo anunciou estar aberto o caminho para uma nova ronda negocial, à qual não vamos virar costas", disse o SNMMP, no documento, considerando que "ficou claro" que o ponto de partida da mediação encontra-se "acima" daquele que se verificava antes da greve.

Por sua vez, a Antram congratulou-se, no domingo, com a desconvocação da greve e manifestou-se disponível para ouvir as "reivindicações legítimas" do SNMMP, mas dentro do suportável pelas empresas de transporte.

Em declarações à CMTV, o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, frisou que as empresas "não podem aceitar aumentos" salariais que possam representar "despedimentos coletivos em massa" ou o "fecho das empresas".

Aquando do anúncio de desconvocação da greve por parte do SNMMP, associados avisaram que a greve poderia voltar a ser convocada sobre "horas extraordinárias, fins de semana e feriados" caso a ANTRAM fosse intransigente na reunião realizada esta terça-feira.

A paralisação, que começou na segunda-feira, dia 12, foi inicialmente convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas (SIMM), mas este último desconvocou o protesto na passada quinta-feira à noite, após um encontro com a Antram sob mediação do Governo.