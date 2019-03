Um motorista da Carris teve de ser suturado com 26 pontos na cabeça e cara, depois de ter sido agredido por um passageiro que não queria pagar bilhete, ao final da tarde deste domingo.



A agressão teve lugar no Rossio, em Lisboa, depois do motorista ter detetado um homem – que estava acompanhado da namorada e de um bebé – a entrar pela porta traseira do transporte coletivo, de modo a não pagar bilhete.



Saiba tudo sobre o tema no Correio da Manhã.