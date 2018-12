O presidente do Sindicato Independente dos Guardas Prisionais explicou que a medida foi tomada "por razões de segurança" e tem como objectivo "isolar os reclusos uns dos outros".

Vão ficar fechados na cela esta quarta-feira os reclusos da Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, que fizeram um motim esta terça-feira por não receberem visitas, destruindo objectos na cela e ateando fogo a caixotes e contentores do lixo.



À SÁBADO, o presidente do Sindicato Independente dos Guardas Prisionais, Júlio Rebelo, explicou que a medida foi tomada "por razões de segurança" e tem como objectivo "isolar os reclusos uns dos outros". Contudo, os reclusos vão na mesma ao pátio esta quarta-feira, mas - por segurança - vão de forma faseada, indo metade à manhã e metade à tarde.



A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou a informação à SÁBADO. Fonte oficial referiu que os reclusos vão ter "o recreio faseadamente, em conformidade com medidas de gestão de segurança normais após acontecimentos em que a ordem é posta em causa". "Pretendendo-se retomar paulatinamente as habituais atividades e horários", acrescentam.



Por norma, entre a abertura (8h00) e o fecho (19h00), os reclusos costumam estar fora das celas. Fazem a sua vida normal dentro do Estabelecimento Prisional de Lisboa: convivem, há quem tenha cursos, há quem tenha que ir trabalhar e tomam refeições. Contudo, por motivos de segurança, os reclusos vão ficar esta quarta-feira nas celas o dia todo, à excepção das duas horas de pátio. Até o almoço será tomado dentro das celas.



Ao mesmo tempo que os reclusos são isolados, houve um reforço de guardas prisionais na Ala B. Se esta terça-feira, no dia do incidente, estavam três guardas para cerca de 190 reclusos, esta quarta-feira a Ala B tem cerca de cinco guardas, apurou a SÁBADO.



Recorde-se que esta quarta-feira vários detidos da Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) atearam fogo a caixotes e contentores do lixo em protesto, depois do EPL ter anunciado - a cerca de 45 minutos do fecho da prisão - que não haveria visitas na manhã desta quarta-feira por estar marcado um plenário de guardas prisionais convocado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.



Os reclusos da Ala B poderão ficar nesta situação durante mais tempo. Para já, sabe-se que ficarão esta quarta-feira inteira.