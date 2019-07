Na página de Facebook, um dos tripulantes da ambulância, José Pascoal, agradeceu a atitude. "Hoje ao fazer uma transferência do H. S. F. X. para o Montijo em hora de ponta na Ponte 25 de Abril, mesmo a assinalar marcha de emergência os automobilistas não cediam passagem. Entretanto surge um motard, ao qual agradeço o seu desempenho, que colocando se na frente da ambulância foi fazendo de batedor até à saída do Seixal", começou por escrever.



"Incentivou os automobilistas a darem passagem. Como podem ver no vídeo que o meu tripulante gravou. Os meus agradecimentos a todos os motards, em especial ao 'motard batedor' um grande bem haja", revelou.



O vídeo já teve mais de 400 mil visualizações no Facebook.





Um motard teve uma atitude de louvar ao ajudar uma ambulância em estado de emergência na Ponte 25 de Abril Em plena hora de ponta, o motard incentivou os automobilistas a dar passagem, num vídeo que mostra o momento em que tudo aconteceu, na passada segunda-feira.