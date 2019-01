Apesar de o Governo garantir preocupação, medidas como a redução da velocidade nas localidades e o controlo obrigatório do uso de telemóveis ainda não saíram do papel.

Pelo segundo ano consecutivo o número de mortes nas estradas portuguesas voltou a aumentar, tendência que não se verificava desde 1996. Em 2018, pelo menos 512 pessoas morreram nas estradas – no ano anterior há registo de 510 vítimas mortais.

Apesar de o Governo garantir preocupação, medidas como a redução da velocidade nas localidades, o controlo obrigatório do uso de telemóveis e inspeções obrigatórias para motociclos – aprovadas há quase um ano –, ainda não saíram do papel, revela o Jornal de Notícias.

O plano, aprovado após a reunião da Comissão Interministerial para a Segurança Rodoviária, no âmbito do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020), previa que se chegasse a 2020 com 399 mortes nas estradas 30 dias após o acidente. No entanto, em 2017 morreram 602 pessoas no mesmo espaço de tempo.

José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, e João Queiroz, presidente da associação Estrada Mais Segura, defendem que para continuar a reduzir as mortes nas estradas seriam necessárias medidas muito curto prazo. "Temos tido planos e estratégias, mas a passagem do papel para a realidade é uma parte do problema", disse ao jornal João Queiroz.

Os números de 2018 diferem bastante dos de 2016, quando Portugal conseguiu um dos resultados mais positivos da União Europeia – 445 vítimas mortais.