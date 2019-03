Como assessor de imprensa, trabalhou com 16 presidentes do PSD - ou 17, caso se conte com Leonardo Ribeiro de Almeida, que presidiu à Comissão Política quando Francisco Sá Carneiro liderava o partido e era primeiro-ministro, indica a agência Lusa.



No Congresso do PSD, em Espinho, em 2016, Zeca Mendonça recebeu um aplauso, de pé, dos delegados, durante uma homenagem aos funcionários do partido.

Morreu Zeca Mendonça, um assessor histórico do PSD . Também acompanhou a Presidência da República, de Marcelo Rebelo de Sousa José Luís Mendonça Nunes era funcionário do PSD desde 1974. Começou como segurança e desde 1977 que integrava o gabinete de imprensa social-democrata. No final de 2017, foi trabalhar para Marcelo Rebelo de Sousa, tornando-se assessor do Presidente da República.