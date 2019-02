António Passos Coelho tinha 92 anos e era médico, especialista em pneumologia.

Morreu António Passos Coelho, o pai do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Tinha 92 anos.



A sua morte foi confirmada à SÁBADO por José Cesário, antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do governo de Passos Coelho. "Já enviei as condolências ao antigo primeiro-ministro", acrescentou.



O pai do antigo líder social-democrata era médico, especialista em pneumologia, e autor. Também estava ligado ao PSD, tendo sido presidente da Assembleia Municipal de Vila Real, de onde é natural. António Passos Coelho teve quatro filhos, entre os quais o anterior primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho.



O seu corpo estará em câmara ardente na Igreja do Calvário em Vila Real esta segunda-feira. Haverá missa em corpo presente esta terça-feira às 11h00.