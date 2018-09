A SÁBADO, citando o jornal Público, noticiou erradamente a morte do historiador de arte. Ao próprio, à família e aos leitores as nossas desculpas.

A SÁBADO, citando o jornal Público, noticiou erradamente a morte de José-Augusto França.



O jornal diário tinha confirmado este sábado junto do historiador Vítor Serrão a maior do historiador da arte. Ao Público, a historiadora de arte Raquel Henriques da Silva confirmou que José-Augusto França está vivo.



Ao próprio, à família e aos leitores as nossas desculpas.