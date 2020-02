Morreu doente com hepatite C que interrompeu Parlamento

Na altura da sua intervenção no Parlamento, em 2015, José esperava por um medicamento que ainda não estava disponível em Portugal, por impasses nas negociações entre o Governo e o laboratório, com o doente a afirmar que até se tinha oferecido para pagar metade do tratamento.

Morreu o doente que há cinco anos interrompeu o Parlamento para pedir ao ministro da Saúde que não o deixasse morrer de hepatite C, avança a TVI. José Carlos Saldanha, que estava internado com uma septicemia no Hospital de Santa Maria em Lisboa, viu o seu estado agravar-se nos últimos dias. Tinha 55 anos.