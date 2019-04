António Manuel Arnaut era membro do Grande Oriente Lusitano (Maçonaria) e ingressara, recentemente, na Comissão Política Nacional do Partido Socialista, na lista de António Costa.

O advogado António Manuel Arnaut morreu, esta quarta-feira, em Coimbra, aos 59 anos. A notícia da morte, avançada pelo site Coimbra Campeão das Províncias, acontece um ano após o falecimento do pai, António Arnaut, criador do Serviço Nacional de Saúde.



Segundo o mesmo site, António Manuel Arnaut era membro do Grande Oriente Lusitano (Maçonaria) e ingressara, recentemente, na Comissão Política Nacional do Partido Socialista, na lista de António Costa.