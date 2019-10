Morreu Diogo Freitas do Amaral

No final de junho deste ano, Freitas do Amaral lançou o seu terceiro livro de memórias políticas, intitulado Mais 35 anos de democracia – um percurso singular, que abrange o período entre 1982 e 2017.

Freitas protagonizou a histórica corrida presidencial de 1986, contra Mário Soares, que acabaria por perder. A aversão a Freitas do Amaral levou, nessas eleições, Álvaro Cunhal, o líder do partido comunista, a recomendar aos militantes que votassem em Soares. Pelo meio da campanha houve insultos e alguma violência. Com o tempo, foram-se aproximando, quase ao mesmo ritmo com que Freitas do Amaral começou a "sair" da direita e a entrar no centro-esquerda. O ex-líder do CDS chegou a dizer sobre Mário Saores que este era "o maior político português do século XX".



Era casado com Maria José Salgado Sarmento de Matos. Eram casados há 54 anos.



