A Sousa Pinheiro & Montenegro, sociedade de advogados de Luís Montenegro, recebeu entre 2014 e 2018 contratos por ajuste directo de autarquias lideradas pelo PSD.

A Sousa Pinheiro & Montenegro, sociedade de advogados de Luís Montenegro, ex-deputado e antigo líder parlamentar do PSD, recebeu entre 2014 e 2018 10 contratos por ajuste directo das autarquias de Espinho e Vagos, ambas lideradas pelo PSD. Destes negócios, a sociedade detida em 50% por Montenegro ganhou 400 mil euros em serviços jurídicos prestados.



De acordo com os documentos disponibilizados no portal Base - e noticiados pelo Jornal Económico esta segunda-feira -, a sociedade de advogados de Montenegro celebrou contratos por ajuste directo com as Câmaras Municipais de Espinho (seis) e de Vagos (quatro). Entre os vários serviços prestados, constam "aquisição de serviços de assessoria e informação jurídicas", "serviços de representação jurídica" e "representação em juízo".



O primeiro ajuste directo aconteceu a 14 de Fevereiro de 2014, quando era líder parlamentar da bancada social-democrata.

A Câmara Municipal de Espinho adjudica a Sousa Pinheiro & Montenegro para "serviços jurídicos para contencioso" por 39.360,00 €, num contrato que tem a duração de 365 dias. O contrato mais recente aconteceu no dia 8 de Janeiro de 2018, quando o social-democrata ainda era deputado, e também foi adjudicado pela Câmara Municipal de Espinho, visando a "aquisição de serviços de assessoria e informação jurídicas" por 54 mil euros.



De acordo com o Jornal Económico, a actividade de advogado de Luís Montenegro foi um dos oito casos analisados pela Subcomissão de Ética em Março de 2017. Para o órgão, os casos que envolvem o social-democrata, que abdicou do mandato de deputado na semana passada, não configuravam "impedimento"