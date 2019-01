Luís Montenegro, que desafiou Rui Rio a disputar eleições diretas antecipadas no PSD, considerou não estar com "sede de poder" e aponta que a atitude do presidente do partido ofende os militantes sociais-democratas.

Luís Montenegro considera que "está a ser trilhado um caminho que vai levar o PSD ao desastre eleitoral". Em entrevista à CMTV, o antigo líder parlamentar dos sociais-democratas - que na passada sexta-feira desafiou Rui Rio a disputar eleições diretas antecipadas, algo que o mesmo rejeitou - referiu não estar com "sede de poder" e apontou que o atual presidente do PSD está a ter uma "atitude ofensiva" para com os militantes do partido.



O rosto do Governo de Pedro Passos Coelho adiantou que tem um "projecto político à direita do Partido Socialista" e que apenas "disse em voz alta o que quase todos dizem em voz baixa no PSD", uma decisão que descreve como "muito ponderada".







"Tenho-me mantido silencioso perante os ataques pessoais que me têm sido remetidos", afirmou à CMTV o deputado social-democrata, dizendo que "não lhe serviu a carapuça" da sede de poder. Montenegro referiu ainda que Rui Rio tem tido uma "atitude divisionista e ofensiva no PSD" e que "os militantes do partido não merecem ser ofendidos".



Luís Montenegro recusou também associações à Maçonaria referentes a 2012, quando foi revelado que fazia parte da segunda maior loja maçónica portuguesa, a Grande Loja Regular de Portugal, através da Loja Mozart.



"Não sou maçon nem tenho nenhuma ligação à Maçonaria e devo confessar que essa associação que se quer fazer para ver se me criam problemas de afirmação política é um exercício lamentável. Não tenho nada contra a maçonaria, não sei se a maçonaria influencia ou não os partidos políticos. A mim nunca me influenciou", referiu à CMTV.