Luís Montenegro vai avançar para as eleições no PSD, desafiando Rui Rio, apurou a SÁBADO.

Luís Montenegro vai avançar para a corrida à liderança ao PSD, posicionando-se como adversário de Rui Rio, apurou a SÁBADO. A SÁBADO confirmou junto de fonte próxima de Luís Montenegro que o ex-líder parlamentar de Passos vai convocar os jornalistas para apresentar a candidatura amanhã às 16h no CCB, em Lisboa.



"Luís Montenegro vai avançar para eleições e desafia Rui Rio para eleições já", afirma à SÁBADO fonte próxima de Montenegro.



Em face disso, o ex-líder parlamentar do PSD, sob a liderança de Passos Coelho, já não irá à convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL) em cuja abertura esteve esta manhã.



Dentro do PSD, já foram recolhidas as 33 assinaturas de conselheiros necessárias para que o Conselho Nacional se reúna e vote a moção de censura que pode retirar a Comissão Política Nacional de Rui Rio do poder e levar à convocação de um congresso extraordinário. Para que a moção seja aprovada, tem que recolher o voto favorável de um quarto dos conselheiros.

Além de Luís Montenegro, uma outra voz se posicionou na corrida à liderança: Miguel Morgado avança se forem marcadas eleições diretas.