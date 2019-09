ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

O ano letivo vai arrancar na secundária de Montemor-o-Velho com tapumes em vez de janelas em "quatro ou cinco salas". A escola foi uma das afetadas pelo furacão Leslie, a 13 de outubro do ano passado. Mas o seguro e as regras da contratação pública têm demorado as reparações.Da Parque Escolar, em resposta à SÁBADO, vem a promessa de que "os trabalhos têm como prazo de conclusão o 1º período".