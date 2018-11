Saiba quais são os sintomas e como os evitar. A casa da família que morreu era alimentada através de um gerador a gasolina. Electricidade seria instalada em breve.

Cinco pessoas foram encontradas mortas este domingo, vítimas de intoxicação por monóxido de carbono em Fermentões, Sabrosa, Vila Real. O INEM confirmou a morte de um casal, Maria Helena Vieira e de António José Vieira, de 44 e de 54 anos; das suas duas filhas, Beatriz e Catarina, de nove e 14 anos, e de Carlos Vieira, 48 anos, irmão de António. A Polícia Judiciária já deu como encerrada a investigação, indica a agência Lusa, e foi confirmada a causa das mortes.



Os cinco familiares dormiam numa casa ainda não terminada. "Estavam a fazer as obras aos bocadinhos, iam fazendo conforme podiam", referiu Álvaro Guedes, vizinho das vítimas. À Lusa, lembrou o casal como "bons vizinhos" que "andavam na sua vida" e referiu que chegou a ajudá-los nas obras que estavam a fazer em casa, isolando-a melhor por causa do frio. O casal trabalhava numa quinta do Douro, como caseiros, e ia à casa aos fins-de-semana.



Ainda sem electricidade – seria instalada em breve – a casa era alimentada por um gerador a gasolina, que terá motivado as mortes. As vítimas foram encontradas em dois quartos e na sala/cozinha.



José Barros, comandante dos bombeiros de Sabrosa, revelou ao jornal Público que a casa "não tinha condições mínimas". "É inacreditável. Não tenho palavras para descrever. As divisões são minúsculas, cheias de remendos, de material de construção. Não achava possível alguém viver daquela forma", descreveu.



Porém, o caso de Sabrosa não foi o único a ser noticiado no domingo. Três mulheres de Barqueiros, Mesão Frio, em Vila Real, foram levadas para o hospital por terem sofrido uma intoxicação com monóxido de carbono. Porém, chegaram conscientes às instalações.



Quais são os sinais de intoxicação por monóxido de carbono?

A PSP partilhou alguns conselhos para evitar intoxicações por monóxido de carbono, um gás tóxico que não tem cor nem cheiro, e que é inflamável. Todos os aparelhos de aquecimento portáteis devem ser certificados para interiores.



Não se pode colocar roupa por cima dos aparelhos, que devem estar limpos e ventilados, e quaisquer materiais inflamáveis, como móveis, cortinas ou carpetes, devem estar longe. O ideal é instalar um detector de fumo e/ou monóxido de carbono.



As janelas devem ser mantidas entreabertas e é de evitar aparelhos a gás.



E os sintomas?

Deve estar atento a sintomas como dores de cabeça, náuseas, dificuldade a respirar, colapso, tonturas e perda de consciência.