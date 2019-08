A Sogema, sociedade gestora de participações em negócios da família Moniz da Maia, tem 99,5% da dívida de 538 milhões ao Novo Banco em incumprimento. Esta é a dívida mais alta que o banco está a vender num pacote a fundos-abutre. A informação está na lista de cerca de 60 empresas cujas dívidas o Novo Banco pôs à venda, a que a SÁBADO teve acesso e onde também consta o nome do presidente do SL Benfica, Luís Filipe Vieira. O preço que o banco irá receber pela dívida poderá, contudo, ser mais curto do que o previsto – entre os problemas está uma manobra da administração da Sogema que já este ano diluiu as garantias bancárias detidas pelo Novo Banco.





Leia mais sobre este caso – e conheça os restantes nomes influentes na lista de devedores que o Novo Banco pôs à venda em saldo – na edição desta semana da SÁBADO.





